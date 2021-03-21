Байден оценил выход Турции из Стамбульской конвенции о защите женщин

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Президент США Джо Байден назвал удручающим выход Турции из Стамбульской конвенции Совета Европы о защите женщин от насилия. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
Байден оценил выход Турции из Стамбульской конвенции о защите женщин
  • Reuters

«Внезапный и необоснованный выход Турции из Стамбульской конвенции вызывает глубокое разочарование», — говорится в сообщении.

Байден отметил, что в мире наблюдается рост числа случаев домашнего насилия и, в частности, сообщений об убийствах женщин в Турции. 

«Это удручающий шаг назад для международного движения за прекращение насилия в отношении женщин во всём мире», — отмечается в заявлении.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Турцию отменить своё решение о выходе из Стамбульской конвенции.

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