Сотрудник Sputnik Германия пострадал при разгоне протестующих в Касселе

Сотрудник информагентства Sputnik Германия пострадал во время применения полицией слезоточивого газа при разгоне акции протеста в немецком Касселе.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главного редактора Sputnik Германия Сергея Феоктистова.

«В перерыве всё случилось. Одного сотрудника задело, когда полиция применила баллончики с газом», — сказал он.

Также Феоктистов рассказал, что участники акции не расходятся, несмотря на призывы полиции. По его словам, возможны новые столкновения.

Как пишет Welt, в центре Касселя собрались тысячи протестующих против ограничений, введённых из-за коронавируса. Они пришли без масок и не соблюдали дистанцию. По данным издания, полиция применила дубинки и перцовые баллончики и провела ряд задержаний.

В начале июня 2020 года полиция несколько раз выстрелила в продюсера Sputnik Николь Руссел резиновыми пулями в ходе освещения протестов у Белого дома, несмотря на предъявленную пресс-карту.

Также в июне 2020 года протестующие напали на продюсера Ruptly и разбили его камеру в шведском городе Гётеборге.

В декабре 2019 года корреспондент RT Шарлотта Дубенски пострадала во время разгона протестной акции в Париже.