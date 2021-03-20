Экс-президент Перу госпитализирован

Бывший президент Перу 82-летний Альберто Фухимори госпитализирован из-за недостаточного уровня насыщения крови кислородом, сообщил врач семьи Алехандро Агинага.

«Насыщенность низкая. Мы всегда подозревали, что это связано с проблемой сердца, поэтому теперь кардиологи изучают это», — цитирует его издание Republica.

По словам врача, это не связано с коронавирусной инфекцией, поскольку тест на COVID-19 показал отрицательный результат.

Он уточнил, что проблема может быть вызвана сердечными заболеваниями.

Фухимори был президентом Перу с 1990 по 2000 год.

Ранее бывший президент Польши Лех Валенса перенёс операцию по замене кардиостимулятора.