Экс-президент Перу госпитализирован
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«Насыщенность низкая. Мы всегда подозревали, что это связано с проблемой сердца, поэтому теперь кардиологи изучают это», — цитирует его издание Republica.
По словам врача, это не связано с коронавирусной инфекцией, поскольку тест на COVID-19 показал отрицательный результат.
Он уточнил, что проблема может быть вызвана сердечными заболеваниями.
Фухимори был президентом Перу с 1990 по 2000 год.
Ранее бывший президент Польши Лех Валенса перенёс операцию по замене кардиостимулятора.