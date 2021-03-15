Экс-президент Польши Валенса перенёс операцию на сердце
Бывший президент Польши Лех Валенса перенёс операцию по замене кардиостимулятора, врачи дают благоприятный прогноз, сообщил его представитель Марек Качмар.
- Reuters
«Лех Валенса после операции, в сознании, прогноз хороший», — цитирует его RMF24.
Сам Валенса также сообщил в Facebook, что чувствует себя хорошо.
В 2017 году Валенсу госпитализировали в Гданьске из-за проблем с кровообращением.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»