В США вдвое сократили социальную дистанцию в школах

Центр по контролю и распространению заболеваний США (CDC) принял решение смягчить карантинные требования для школ США.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Теперь социальная дистанция в младшей школе должна составлять 91 см, вместо 183 см ранее.

В старшей и средней школе можно использовать эти же меры, в тех районах, где нет высокой опасности заражения.

Также школы призывают избавиться от лишней мебели и заботиться о более тщательном проветривании воздуха.

Ранее американская компания Moderna объявила о запуске клинических испытаний собственной вакцины от коронавирусной инфекции на детях от шести месяцев до 11 лет включительно.