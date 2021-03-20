В США вдвое сократили социальную дистанцию в школах
- Reuters
Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Теперь социальная дистанция в младшей школе должна составлять 91 см, вместо 183 см ранее.
В старшей и средней школе можно использовать эти же меры, в тех районах, где нет высокой опасности заражения.
Также школы призывают избавиться от лишней мебели и заботиться о более тщательном проветривании воздуха.
Ранее американская компания Moderna объявила о запуске клинических испытаний собственной вакцины от коронавирусной инфекции на детях от шести месяцев до 11 лет включительно.