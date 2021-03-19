В кабмине ФРГ прокомментировали заявление Байдена о Путине

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Правительство Германии прокомментировало высказывание американского президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина.
В кабмине ФРГ прокомментировали заявление Байдена о Путине
  • Reuters

«Президент Путин является президентом страны, с которой мы имеем многочисленные расхождения во взглядах», — приводит РИА Новости комментарий официального представителя кабмина Германии Штеффена Зайберта.

По его словам, эти темы ФРГ открыто и постоянно обсуждает с российским руководством.

Он отметил, что у Германии есть также «общие интересы и потребность в кооперации с Россией, если есть желание продвинуться в конкретных глобальных кризисах».

Ранее сообщалось, что Путин прокомментировал заявление Байдена, который утвердительно ответил на провокационный вопрос журналиста, считает ли он российского лидера «убийцей». Российский президент пожелал здоровья американскому коллеге.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает недопустимыми высказывания Байдена о Путине.

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