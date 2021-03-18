Курц призвал регулятора допустить «Спутник V» на рынок ЕС

Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал Европейское агентство лекарственных средств (EMA) как можно быстрее зарегистрировать для применения в Европе российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» после проверки её безопасности.

«Что касается «Спутника V» и других вакцин, то я очень настаиваю на том, чтобы со стороны ответственного агентства в Европе последовала скорейшая регистрация всех вакцин, которые безопасны. Чем больше вакцин, тем лучше», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала OE24.

Курц отметил, что Австрия «вполне реально» сможет получить российскую вакцину.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что «Спутник V» имеет все основания быть зарегистрированным в Европейском союзе.