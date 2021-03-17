Матвиенко оценила возможность регистрации вакцины «Спутник V» в ЕС

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российская вакцина «Спутник V» имеет все основания быть зарегистрированной в Европейском союзе (ЕС).

«Что касается нашей вакцины («Спутник V». — RT), она имеет все основания быть зарегистрированной в Евросоюзе», — цитирует ТАСС Матвиенко.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия предоставила все документы для одобрения вакцины от коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе.

4 марта стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V».