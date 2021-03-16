Песков прокомментировал процесс одобрения «Спутника V» в ЕС

Россия предоставила все документы для одобрения вакцины от коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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РИА Новости