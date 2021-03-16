Песков прокомментировал процесс одобрения «Спутника V» в ЕС

Короткая ссылка
Россия предоставила все документы для одобрения вакцины от коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал процесс одобрения «Спутника V» в ЕС
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Этот апдейт должна давать Европа, все документы туда представлены», — цитирует РИА Новости ответ Пескова на вопрос, есть ли новые сведения по одобрению вакцины «Спутник V» в Европе.

Он добавил, что соответствующая работа продолжается.

4 марта стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить