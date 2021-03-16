Песков прокомментировал процесс одобрения «Спутника V» в ЕС
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- РИА Новости
«Этот апдейт должна давать Европа, все документы туда представлены», — цитирует РИА Новости ответ Пескова на вопрос, есть ли новые сведения по одобрению вакцины «Спутник V» в Европе.
Он добавил, что соответствующая работа продолжается.
4 марта стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V».