США пытались отговорить Бразилию от покупки «Спутник V»

США убеждали Бразилию отказаться от закупки российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

Об этом свидетельствует доклад американского департамента здравоохранения и социальных служб (HHS), сообщает РИА Новости.

Создатели препарата «Спутник V» приводят в своем Twitter выдержку из доклада, в которой говорится, что США оказывали помощь странам Северной и Южной Америки и отговаривали их от принятия помощи со стороны «злонамеренных государств».

«Среди примеров — использование офиса атташе по вопросам здравоохранения для того, чтобы убедить Бразилию отказаться от российской вакцины COVID-19», —указано там.

Ранее сообщалось, что в Бразилии одобрили всеобщее применение вакцины AstraZeneca.