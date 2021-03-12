В Бразилии одобрили всеобщее применение вакцины AstraZeneca

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Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору одобрило для всеобщего применения вакцину от COVID-19, разработанную Оксфордским университетом и фармацевтической компанией AstraZeneca.
В Бразилии одобрили всеобщее применение вакцины AstraZeneca
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление бразильского регулятора во время пресс-конференции.

«Мы зарегистрировали рекомбинантную вакцину от COVID-19, известную также как оксфордская вакцина, которая ранее была зарегистрирована для временного ограниченного использования в условиях чрезвычайной ситуации», — объявил представитель агентства.

Ранее ряд стран приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca или же отказались прививать население конкретными партиями данной вакцины.

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