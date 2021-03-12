В Бразилии одобрили всеобщее применение вакцины AstraZeneca
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление бразильского регулятора во время пресс-конференции.
«Мы зарегистрировали рекомбинантную вакцину от COVID-19, известную также как оксфордская вакцина, которая ранее была зарегистрирована для временного ограниченного использования в условиях чрезвычайной ситуации», — объявил представитель агентства.
Ранее ряд стран приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca или же отказались прививать население конкретными партиями данной вакцины.