В Белом доме заявили о «прямолинейном» курсе в отношениях с Россией

Администрация президента США Джо Байдена намерена прямолинейно действовать в отношениях с Россией, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она отметила, что курс нынешней администрации будет отличаться от предыдущей.

«Мы будем прямолинейны, и мы будем прямо действовать в тех сферах, где есть вопросы, вызывающие у нас обеспокоенность», — цитирует Псаки ТАСС.

По её словам, Вашингтон продолжает проводить обзор своей политики в отношении Москвы в сферах, где у него «продолжают существовать вопросы, вызывающие обеспокоенность».

При этом она подчеркнула, что есть сферы, где страны могут работать вместе, приведя в пример продление договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

Ранее посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова пригласили в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США.

17 марта Министерство торговли США расширило экспортные ограничения в отношении России. Новые меры коснутся экспорта, связанного с национальной безопасностью, а ряд исключений по авиации и космосу будет действовать только до 1 сентября.

Также Госдепартамент США внёс Россию в список стран, в отношении которых полностью запрещён экспорт и импорт оружия.