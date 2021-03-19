Евродепутат осудил позицию ЕС по ситуации с посольством Косова в Иерусалиме

Европарламентарий от Швеции Чарли Веймерс (группа «Европейские консерваторы и реформисты») выразил недоумение в связи с тем, что Европейский союз не оценил решение частично признанной республики Косово открыть посольство в Иерусалиме. RT ознакомился с документом, в котором депутат изложил свою позицию.

Как напомнил Веймерс, ранее Израиль и Косово официально установили дипломатические отношения. В связи с этим в Приштине сообщили о своём присоединении к числу стран, признавших Иерусалим столицей Израиля, а также заявили о намерении открыть дипмиссию на территории древнего города.

Однако в Евросоюзе не оценили действия балканской республики, отметил Веймерс.

«Вместо того чтобы приветствовать это историческое соглашение, Европейский союз призвал Косово пересмотреть своё решение, заявив, что оно вызывает «сожаление» и «отклоняется» от позиции ЕС», — констатировал депутат.

Принимая во внимание сказанное выше, Веймерс обратился к Европейской комиссии с вопросом, почему в ЕС считают, что «суверенное решение Косова» открыть посольство в Иерусалиме «идёт вразрез» с позицией Брюсселя, и не собираются ли европейские власти принять меры в отношении Приштины на фоне ситуации с дипмиссией.

«Почему ЕС считает, что, отговаривая страны от размещения посольств в Иерусалиме, он помогает установлению мира в рамках процесса ближневосточного урегулирования?» — также поинтересовался он.

Об открытии посольства Косова в Иерусалиме стало известно 14 марта.

1 февраля глава МИД Израиля Габи Ашкенази и его косовская коллега Мелиза Харадинай-Стубла подписали соглашение об установлении дипломатических отношений между странами.

Впоследствии официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Приштина, находящаяся на пути евроинтеграции, «отходит от своих обязательств», пояснив, что позиция балканского государства «расходится с позицией Евросоюза по Иерусалиму», особый статус которого определён документами ООН.