Израиль установит дипломатические отношения с Косовом

Израиль установит дипломатические отношения с непризнанным государством Косово, сообщили в пресс-службе израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в ответ на запрос РИА Новости.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что в продолжение совещаний, проводившихся в прошедшие сутки при участии МИД, Совета национальной безопасности и других органов, Израиль и Косово установят дипломатические отношения», — говорится в заявлении.

Ранее в Израиле заявили о планах Сербии перенести посольство в Иерусалим.

4 сентября стало известно, что Сербия и Косово в ходе переговоров в Вашингтоне достигли договорённости о нормализации отношений в сфере экономики.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что подписанное с США соглашение не признаёт Косово объектом международного права.