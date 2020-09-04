Трамп объявил о соглашении между Сербией и Косовом в сфере экономики

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Сербия и непризнанное государство Косово в ходе переговоров в Вашингтоне достигли договорённости о нормализации отношений в сфере экономики, заявил официальный представитель Белого дома Джадд Дир со ссылкой на президента США Дональда Трампа.
Трамп объявил о соглашении между Сербией и Косовом в сфере экономики
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«Президент Дональд Трамп объявил, что Сербия и Косово договорились о нормализации в экономике. Ещё одно историческое соглашение, достигнутое этим президентом, чтобы сделать мир более мирным, процветающим местом», — написал он в своём Twitter.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил о «реальном прогрессе» в переговорах между Сербией и Косовом.

Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр непризнанного Косова Авдулах Хоти были приглашены в Вашингтон 4 сентября.

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