Лидеры Сербии и Косова приглашены на переговоры в Вашингтон

Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр непризнанного Косова Авдулаха Хоти были приглашены в Вашингтон 4 сентября.

«Помощник по национальной безопасности Роберт О’Брайен пригласил лидеров Сербии и Косова в Вашингтон 4 сентября», — цитирует ТАСС руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Джона Эллиота.

Отмечается, что дата переговоров была перенесена на два дня.

Эллиот добавил, что США с нетерпением ожидают эти переговоры.

12 июля Европейский союз приветствует возобновление диалога по нормализации отношений между Сербией и непризнанным государством Косово.