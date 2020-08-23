Лидеры Сербии и Косова приглашены на переговоры в Вашингтон
- Reuters
«Помощник по национальной безопасности Роберт О’Брайен пригласил лидеров Сербии и Косова в Вашингтон 4 сентября», — цитирует ТАСС руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Джона Эллиота.
Отмечается, что дата переговоров была перенесена на два дня.
Эллиот добавил, что США с нетерпением ожидают эти переговоры.
12 июля Европейский союз приветствует возобновление диалога по нормализации отношений между Сербией и непризнанным государством Косово.