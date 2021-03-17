В Госдепе высказались об отношениях США с Россией

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Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер высказалась об отношениях США с Россией.
В Госдепе высказались об отношениях США с Россией
  • Reuters

«Что касается взаимодействия с Россией, мы ясно дали понять, что мы будем взаимодействовать с ними таким образом, который всегда содействует интересам США. Когда есть возможности для того, чтобы наши отношения с Россией были конструктивными, в наших интересах работать вместе», — цитирует ТАСС Портер.

Ранее в российском МИД сообщили, что посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова пригласили в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США.

Министерство торговли США расширило экспортные ограничения в отношении России. Новые меры коснутся экспорта, связанного с национальной безопасностью, а ряд исключений по авиации и космосу будет действовать только до 1 сентября.

Также Госдепартамент США внёс Россию в список стран, в отношении которых полностью запрещён экспорт и импорт оружия.

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