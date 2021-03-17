ООН: решение Британии нарастить ядерный арсенал противоречит ДНЯО

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Наращивание Великобританией ядерного арсенала может навредить глобальной стабильности. Об этом заявил представитель Генсека ООН Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик.
ООН: решение Британии нарастить ядерный арсенал противоречит ДНЯО
  • © Ludovic MARIN / AFP

«Мы выражаем нашу озабоченность в связи с решением Великобритании увеличить свой арсенал ядерного оружия, что противоречит её обязательствам в рамках статьи 6 ДНЯО и может оказать пагубное воздействие на глобальную стабильность и усилия по избавлению мира от ядерного оружия», — цитирует его РИА Новости.

Дюжаррик добавил, что инвестиции в разоружение и контроль над вооружениями являются лучшим способом укрепить стабильность и уменьшить ядерную опасность.

Согласно обновлённой стратегии обороны и внешней политики Великобритании, Соединённое Королевство планирует повысить потолок запасов ядерных боеголовок с 180 до 260.

Кроме того, стратегия предполагает поддержку стран Восточной Европы, в том числе Украины, в их противостоянии «российским угрозам», а также расширение своего зарубежного присутствия.

Как отметили в МИД России, наращивание арсенала ядерных боезарядов необходимо будет учитывать, в том числе и в военном планировании.

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