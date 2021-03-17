В МИД России прокомментировали планы Британии нарастить ядерный потенциал

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Россия учтёт в своём военном планировании, что Британия решила «скачкообразно» нарастить свой ядерный потенциал. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
В МИД России прокомментировали планы Британии нарастить ядерный потенциал
  • © РИА Новости / Алекс Макнотон

На вопрос, может ли решение Лондона привести к новой гонке вооружений, Рябков ответил, что «военные эксперты дадут оценку профессионально».

«С позиции МИД могу сказать, что 40%-ное скачкообразное наращивание арсенала ядерных боезарядов, конечно, серьёзный фактор, который необходимо будет учитывать, в том числе и в нашем военном планировании», — цитирует замминистра РИА Новости.

16 марта британские власти опубликовали обновлённую стратегию обороны и внешней политики, которая в том числе предполагает увеличение ядерного арсенала, поддержку стран Восточной Европы, в том числе Украины, в их противостоянии «российским угрозам», а также расширение своего зарубежного присутствия.

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