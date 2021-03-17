Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с послом Венгрии в Москве Норбертом Конкоем.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Рассмотрен широкий круг вопросов российско-венгерских отношений, обсуждены перспективы их дальнейшего развития. Выражено обоюдное удовлетворение тем, что, несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку во всём мире, российско-венгерское сотрудничество продолжает поступательно развиваться в духе здорового прагматизма и взаимной выгоды. Бесперебойно функционируют основные механизмы двустороннего взаимодействия, поддерживается регулярный диалог на уровне внешнеполитических ведомств двух стран», — говорится в сообщении.

Также стороны обсудили взаимодействие в сфере борьбы с новой коронавирусной инфекцией, «в том числе применительно к поставкам в Венгрию российской двухкомпонентной вакцины «Спутник V».

Ранее Лавров провёл телефонный разговор с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто.

7 февраля Национальный центр общественного здравоохранения Венгрии разрешил применять российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» на территории страны.