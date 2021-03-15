Лавров провёл переговоры с главой МИД Венгрии

Глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В ходе беседы обсуждались совместные усилия по противодействию пандемии новой коронавирусной инфекции, включая поставки в Венгрию российской двухкомпонентной вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.

Также были рассмотрены практические вопросы двусторонних отношений и ряд международных тем, представляющих взаимный интерес.

7 февраля Национальный центр общественного здравоохранения Венгрии разрешил применять российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» на территории страны.