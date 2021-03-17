Силуанов высказался о возможности санкций в отношении российского госдолга

Глава Министерства финансов Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку высказался по поводу возможности введения санкций в отношении российского госдолга.

«А что будет, если будут ещё какие-то дополнительные ограничения введены на долг? Будем тогда договариваться с нашими финансовыми институтами, в первую очередь, конечно, с коммерческими банками, будем взаимодействовать с Центральным банком с тем, чтобы вопросы ликвидности Центральный банк решал бы, помогал бы таким финансовым институтам», — цитирует ТАСС Силуанова.

Ранее сообщалось, что Министерство торговли США расширило экспортные ограничения в отношении России. Новые меры коснутся экспорта, связанного с национальной безопасностью, а ряд исключений по авиации и космосу будет действовать только до 1 сентября.

Также Госдепартамент США внёс Россию в список стран, с которыми полностью запрещён экспорт и импорт оружия.