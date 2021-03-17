Заболевшие коронавирусом Асад и его супруга идут на поправку

Состояние заболевших коронавирусом президента Сирии Башара Асада и его жены Асмы не вызывает опасений, они идут на поправку. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

«Прошло девять дней с тех пор, как у президента Асада и госпожи Асмы Асад была выявлена коронавирусная инфекция. Показатели лабораторных и рентгеновских исследований постепенно возвращаются в норму и не вызывают опасений у команды медработников, наблюдающей за лечением», — говорится в заявлении.

8 марта стало известно, что Башар Асад и его супруга Асма заболели коронавирусом.

Тогда же сообщалось, что глава государства и его супруга находятся в хорошем, стабильном состоянии.