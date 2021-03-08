Башар Асад и его супруга заболели коронавирусом
- Reuters
«Почувствовав лёгкие симптомы, похожие на симптомы COVID-19, президент и госпожа Асма Асад провели ПЦР-исследование. Результат показал, что они инфицированы вирусом», — говорится в сообщении канцелярии президента в Twitter.
Там подчеркнули, что глава государства и его супруга находятся в хорошем, стабильном состоянии. Они продолжат работать, находясь на карантине.
22 февраля в Сирии зарегистрировали и разрешили применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V».