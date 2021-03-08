Башар Асад и его супруга заболели коронавирусом

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Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма заболели коронавирусом. Об этом сообщила канцелярия сирийского лидера.
Башар Асад и его супруга заболели коронавирусом
  • Reuters

«Почувствовав лёгкие симптомы, похожие на симптомы COVID-19, президент и госпожа Асма Асад провели ПЦР-исследование. Результат показал, что они инфицированы вирусом», — говорится в сообщении канцелярии президента в Twitter.

Там подчеркнули, что глава государства и его супруга находятся в хорошем, стабильном состоянии. Они продолжат работать, находясь на карантине.

22 февраля в Сирии зарегистрировали и разрешили применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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