Башар Асад и его супруга заболели коронавирусом

Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма заболели коронавирусом. Об этом сообщила канцелярия сирийского лидера.

«Почувствовав лёгкие симптомы, похожие на симптомы COVID-19, президент и госпожа Асма Асад провели ПЦР-исследование. Результат показал, что они инфицированы вирусом», — говорится в сообщении канцелярии президента в Twitter.

Там подчеркнули, что глава государства и его супруга находятся в хорошем, стабильном состоянии. Они продолжат работать, находясь на карантине.

22 февраля в Сирии зарегистрировали и разрешили применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V».