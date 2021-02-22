В Сирии зарегистрировали вакцину «Спутник V» и разрешили её применение

В Сирии зарегистрировали и разрешили применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в посольстве Сирии в Москве.

«Сирийская Арабская Республика выполнила все процедуры по регистрации российской вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции и разрешила её применение на своей территории», — приводит сообщение дипмиссии ТАСС.

Как ранее сообщил спецпредставитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев, Россия готова поставить Сирии вакцину от коронавируса «Спутник V» после её одобрения и регистрации Минздравом республики.

Также Россия, Турция и Иран по итогам встречи в Сочи призвали ООН и Всемирную организацию здравоохранения уделить особое внимание вакцинации сирийского населения от коронавируса.