В Сирии зарегистрировали вакцину «Спутник V» и разрешили её применение

Короткая ссылка
В Сирии зарегистрировали и разрешили применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в посольстве Сирии в Москве.
В Сирии зарегистрировали вакцину «Спутник V» и разрешили её применение
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

«Сирийская Арабская Республика выполнила все процедуры по регистрации российской вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции и разрешила её применение на своей территории», — приводит сообщение дипмиссии ТАСС.

Как ранее сообщил спецпредставитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев, Россия готова поставить Сирии вакцину от коронавируса «Спутник V» после её одобрения и регистрации Минздравом республики.

Также Россия, Турция и Иран по итогам встречи в Сочи призвали ООН и Всемирную организацию здравоохранения уделить особое внимание вакцинации сирийского населения от коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить