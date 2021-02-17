ООН призвали уделить приоритетное внимание вакцинации сирийцев
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на совместное заявление России, Турции и Ирана.
Стороны выразили серьёзную озабоченность из-за гуманитарной ситуации в Сирии. Они отметили, что пандемия коронавируса значительно осложняет работу системы здравоохранения Сирии, социально-экономическую и гуманитарную обстановку.
«Призвали организации системы ООН, в особенности ВОЗ, в том числе в рамках инициативы COVAX, уделить приоритетное внимание вакцинации населения на территории Сирии», — зачитал заявление спецпредставитель России по Сирии Александр Лаврентьев.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров провёл переговоры с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Стороны обсудили текущую ситуацию «на земле» в сирийском урегулировании с акцентом на необходимость активизации международной гуманитарной помощи нуждающимся на всей территории страны.