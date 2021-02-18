Лаврентьев сообщил о проработке вопроса поставок Сирии «Спутника V»

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Спецпредставитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев сообщил, что Россия готова поставить Сирии вакцину от коронавируса «Спутник V» после её одобрения и регистрации Минздравом республики.
Лаврентьев сообщил о проработке вопроса поставок Сирии «Спутника V»
  • РИА Новости

«С Красным Крестом мы говорили, что российская сторона будет готова поставлять вакцину напрямую в Дамаск. Но это вопрос прежде всего регистрации сирийским Минздравом: вакцина должна быть зарегистрирована. А потом решение всех этих вопросов — платно, бесплатно», — рассказал он в интервью ТАСС.

Ранее Россия, Турция и Иран по итогам встречи в Сочи призвали ООН и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) уделить особое внимание вакцинации сирийского населения от коронавируса.

В ноябре глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал отменить санкции в отношении Сирии на фоне пандемии коронавируса.

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