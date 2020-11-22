Глава МИД Ирана призвал отменить санкции в отношении Сирии

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Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал отменить санкции в отношении Сирии на фоне пандемии коронавируса.
Глава МИД Ирана призвал отменить санкции в отношении Сирии
  • Reuters

Об этом он заявил на встрече со спецпосланником Генерального секретаря ООН Гейром Педерсеном.

«Зариф подчеркнул необходимость отмены репрессивных и несправедливых санкций против правительства и народа Сирии, особенно на фоне ситуации с коронавирусом», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы правительства Ирана.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не позволит Ирану закрепить военные позиции в Сирии и создать в республике плацдарм для атак на израильскую территорию.

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