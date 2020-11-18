Нетаньяху пообещал не позволить Ирану «окопаться» в Сирии

Израиль не позволит Ирану закрепить военные позиции в Сирии и создать в республике плацдарм для атак на израильскую территорию, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Так он прокомментировал удары израильских военных по иранским и сирийским военным объектам на территории САР.

«Сегодня утром (израильская) авиация атаковала важные цели иранских сил «Аль-Кудс» и сирийские военные объекты в Сирии. Мы не позволим иранским военным окопаться против нас в Сирии, и мы не потерпим никаких попыток напасть на нас с сирийской территории», — цитирует заявление Нетаньяху ТАСС.

Ранее армия Израиля подтвердила факт нанесения ударов по целям на сирийской территории, связанным с иранскими силами специального назначения «Аль-Кудс».

Как сообщало агентство SANA, по меньшей мере трое военнослужащих погибли в результате ракетного удара по окрестностям Дамаска.