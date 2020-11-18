SANA: Трое солдат погибли при ударе по окрестностям Дамаска
- Reuters
Об этом сообщает агентство SANA.
Отмечается, что обстрел вёлся со стороны Голанских высот.
ПВО Сирии удалось перехватить несколько ракет.
Ранее заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Гринкевич сообщил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* обстреляли населённые пункты в четырёх сирийских провинциях.
* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.