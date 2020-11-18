SANA: Трое солдат погибли при ударе по окрестностям Дамаска

По крайней мере трое военнослужащих погибли в результате ракетного удара со стороны Израиля по окрестностям Дамаска.

Reuters

Об этом сообщает агентство SANA. Отмечается, что обстрел вёлся со стороны Голанских высот. ПВО Сирии удалось перехватить несколько ракет. Ранее заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Гринкевич сообщил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* обстреляли населённые пункты в четырёх сирийских провинциях. * «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.