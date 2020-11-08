Террористы обстреляли населённые пункты в четырёх провинциях Сирии
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«В идлибской зоне деэскалации зафиксирован 31 обстрел со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (в том числе по данным сирийской стороны — 30 обстрелов), из них в провинции Идлиб — 18 обстрелов, в провинции Алеппо — три обстрела, в провинции Латакия — пять обстрелов, в провинции Хама — пять обстрелов», — цитирует РИА Новости Гринкевича.
Замруководителя центра отметил, что со стороны незаконных вооружённых формирований, подконтрольных Турции, за прошедшие сутки обстрелов не зарегистрировано.
Ранее в ЦПВС сообщили, что террористы доставили отравляющие вещества в район населённого пункта Кансафра провинции Идлиб.
* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.