ЦПВС заявил о подготовке террористами провокации с химоружием в Идлибе

Террористы готовят провокацию с отравляющими веществами в идлибской зоне деэскалации, заявил замглавы российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.

«Согласно имеющейся информации, террористы доставили отравляющие вещества в район населённого пункта Кансафра провинции Идлиб», — цитирует Гринкевича РИА Новости.

По его словам, боевики ведут подготовку к постановочным съёмкам для обвинения властей САР в применении химического оружия против мирного населения.

Ранее в ЦПВС рассказали о подготовке провокации террористами из группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»*.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.