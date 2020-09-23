ЦПВС заявил о подготовке террористами провокации с химоружием в Идлибе

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Террористы готовят провокацию с отравляющими веществами в идлибской зоне деэскалации, заявил замглавы российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.
ЦПВС заявил о подготовке террористами провокации с химоружием в Идлибе
  • Reuters

«Согласно имеющейся информации, террористы доставили отравляющие вещества в район населённого пункта Кансафра провинции Идлиб», — цитирует Гринкевича РИА Новости.

По его словам, боевики ведут подготовку к постановочным съёмкам для обвинения властей САР в применении химического оружия против мирного населения.

Ранее в ЦПВС рассказали о подготовке провокации террористами из группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»*.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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