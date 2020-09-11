В ЦПВС предупредили о подготовке боевиками провокации в Сирии

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Террористы из группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* готовят провокации с отравляющими веществами на юге идлибской зоны деэскалации. Такие сведения поступили в российский Центр по примирению враждующих сторон в САР.
В ЦПВС предупредили о подготовке боевиками провокации в Сирии
  • © REUTERS/Khalil Ashawi

«В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* провокации с применением отравляющих веществ в южной части идлибской зоны деэскалации», — сказал заместитель руководителя ЦПВС контр-адмирал Александр Гринкевич. Его слова приводит РИА Новости.

По имеющимся данным, террористы планируют провести постановочные съёмки в районе высоты Джебель-Завия с привлечением репортёров, чтобы потом распространить публикации в интернете, в ближневосточных и западных СМИ и обвинить правительственные силы САР в применении химоружия против мирного населения.

В марте террористы попытались провести химическую атаку в районе сирийского Саракиба в провинции Идлиб.

Тогда из-за отсутствия необходимого опыта они нарушили герметичность одной из ёмкостей и допустили утечку. Боевики получили сильные отравления.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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