В МИД России прокомментировали возможные санкции со стороны США

Москва спокойно относится к угрозе новых санкций со стороны Соединённых Штатов из-за «вмешательства» в президентские выборы 2020 года. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя доклад разведки США и информацию об угрозе возможного введения новых санкций.

«В отношениях с США маниакальная приверженность санкционной политике только усиливалась. Нет сомнений, что эта линия продолжится и дальше. Мы относимся к ней спокойно», — цитирует РИА Новости Рябкова.

Он назвал выводы доклада «безосновательными».

По словам замглавы МИД, заранее сделанные выводы «препарируются и преподносятся как подложка под враждебные в отношении России шаги».

«К сожалению, это норма жизни сегодняшнего Вашингтона, мы к этому относимся как к плохой погоде», — добавил Рябков.

Ранее американское разведывательное сообщество пришло к выводам, что Россия «проводила операции по вмешательству» в президентские выборы в США в 2020 году.

Позднее появилась информация о том, что администрация президента США Джо Байдена может на следующей неделе объявить о введении санкций против России и Ирана в связи с утверждениями о вмешательстве этих стран в американские выборы в прошлом году.