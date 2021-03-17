В посольстве России в США отреагировали на обвинения во вмешательстве

Обвинения разведки США в адрес России во вмешательстве в американские выборы безосновательны, сообщило посольство России в Вашингтоне.

«Подготовленный разведсообществом США документ представляет собой очередной набор безосновательных обвинений в адрес нашей страны во вмешательстве в американские внутриполитические процессы. Выводы доклада о проведении Россией операций влияния в Америке подтверждаются исключительно уверенностью разведок в их правильности. Не приводится фактов или конкретных доказательств таких претензий», — говорится в сообщении посольства на странице в Facebook.

Также посольство отметило, что обвинения разведки США в адрес России не способствуют нормализации двусторонних отношений.

Ранее американское разведывательное сообщество пришло к выводам, что Россия «проводила операции по вмешательству» в президентские выборы в США в 2020 году.

Там также утверждается, что якобы проводимые операции были направлены на поддержку кандидатуры Дональда Трампа.