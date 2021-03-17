Трамп ответил на вопрос о возможном участии в выборах президента США

Бывший президент США Дональд Трамп намерен принять окончательное решение о возможности вновь баллотироваться на пост главы государства после промежуточных выборов в стране.

«Согласно данным всех опросов, от меня хотят, чтобы я снова баллотировался. Но мы посмотрим, мы подумаем», — заявил он в эфире Fox News.

Трамп выразил уверенность в том, что у республиканцев есть шансы вернуть контроль над обеими палатами Конгресса США по итогам промежуточных выборов в 2022 году.

«Мы примем решение после этого», — добавил он, говоря о возможности снова баллотироваться на пост президента.

Ранее стало известно, что американская разведка считает, что Иран пытался проводить кампанию по влиянию на выборы президента США в 2020 году, чтобы добиться поражения кандидата на пост главы государства Дональда Трампа.