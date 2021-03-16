В Бельгии сожалеют из-за решения ряда стран по вакцине AstraZeneca
- Reuters
«Мы должны быть осторожны с такими цепными реакциями... Здоровье людей, которые были вакцинированы, намного лучше, чем у тех, кто не был вакцинирован. Особенно пожилых», — цитирует его Het Nieuwsblad.
Ранее в Бельгии заявили, что продолжат использовать вакцину AstraZeneca от COVID-19.
Глава Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Эмер Кук сообщила, что эксперты продолжают анализировать возможные побочные эффекты вакцины AstraZeneca и случаи нарушения свёртываемости крови у привитых пациентов.
О приостановке вакцинации препаратом от AstraZeneca ранее заявили Франция, Италия, Испания, Германия, Нидерланды, Австрия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Норвегия, Дания, Кипр, Словения и Швеция.