Британия намерена поддерживать торговые отношения с Китаем

Великобритания намерена развивать торговые отношения с Китаем, при этом обеспечивая свою безопасность.

Об этом говорится в оборонной и внешнеполитической стратегии Великобритании.

«Мы продолжим поддерживать позитивные торговые и инвестиционные отношения с Китаем, обеспечивая при этом защиту нашей национальной безопасности и ценностей», — утверждается в документе.

Отмечается, что возрастание мощи Китая является самым значительным геополитическим фактором в настоящее время.

В феврале в британском парламенте призвали запретить России и Китаю каким-либо образом участвовать в цепях поставок при снабжении оборонного сектора Великобритании.