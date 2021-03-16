Британия намерена поддерживать торговые отношения с Китаем

Короткая ссылка
Великобритания намерена развивать торговые отношения с Китаем, при этом обеспечивая свою безопасность.
Британия намерена поддерживать торговые отношения с Китаем
  • Reuters

Об этом говорится в оборонной и внешнеполитической стратегии Великобритании.

«Мы продолжим поддерживать позитивные торговые и инвестиционные отношения с Китаем, обеспечивая при этом защиту нашей национальной безопасности и ценностей», — утверждается в документе.

Отмечается, что возрастание мощи Китая является самым значительным геополитическим фактором в настоящее время.

В феврале в британском парламенте призвали запретить России и Китаю каким-либо образом участвовать в цепях поставок при снабжении оборонного сектора Великобритании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить