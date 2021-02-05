Китай оценил отзыв лицензии у китайского телеканала в Британии

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Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь прокомментировал решение британского медиарегулятора Ofcom об отзыве лицензии на вещание в стране у китайского англоязычного спутникового телеканала CGTN.
Китай оценил отзыв лицензии у китайского телеканала в Британии
  • Reuters

«Ofcom, руководствуясь идеологическими предрассудками под политическими предлогом, оказывает давление на телеканал CGTN, политизирует технические вопросы, самым серьёзным образом подрывает существование китайских СМИ, вмешивается в нормальное взаимодействие между двумя странами. Китай выступает против этого», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, Британия демонстрирует политику двойных стандартов, когда восхваляет свободу СМИ, но при этом вмешивается в работу CGTN в королевстве.

Представитель МИД Китая призвал британскую сторону «исправить свои ошибочные действия», отметив, что китайская сторона при этом оставляет за собой право ответных действий.

Ранее сообщалось, что британский регулятор Ofcom отозвал лицензию на вещание в стране у китайского телеканала CGTN.

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