В Британии предложили исключить Россию из цепи поставок в сфере обороны

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В британском парламенте призвали запретить России и Китаю каким-либо образом участвовать в цепях поставок при снабжении оборонного сектора Великобритании, пишет The Independent со ссылкой на комитет по обороне палаты общин.
В Британии предложили исключить Россию из цепи поставок в сфере обороны
  • Reuters

Как пишет газета, в комитете отметили, что девять компаний, работающих в оборонном секторе Британии, за последние годы были приобретены китайскими фирмами. В частности, это касалось производителей печатных плат, используемых в американских истребителях F-35.

Парламентарии предложили Министерству обороны создать список стран, которые рассматриваются как «дружественные» и инвестиции из которых следует поощрять.

При этом странам, не входящим в этот список, «следует запретить инвестировать в цепочку поставок оборонного сектора Великобритании, включая Китай и Россию».

«Инвестирование из таких стран, как Россия, которые регулярно ведут шпионаж против Соединённого Королевства, или их союзников, должно классифицироваться как враждебное», — говорится в документе комитета.

Ранее Министерство торговли США опубликовало список из более чем 100 российских и китайских компаний, в отношении которых будут введены ограничения на экспорт.

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