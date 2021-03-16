Депутат бундестага назвал условие признания Крыма российским

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт заявил, что для признания Крыма российским в западных странах потребуется смена политических элит в них.

«Как только в западных странах сменится политическая элита, находящаяся у власти, уверен, вопрос Крыма будет снят, а волеизъявление крымчан — признано», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что что страны Запада отказываются признать российским Крым, так как в противном случае им придется отказаться от планов расширения НАТО на восток.

Он также напомнил, что референдум на полуострове проводился в соответствии с международным правом.

11 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о «трёх китах» украинской политики по «возвращению» Крыма. В Москве отреагировали на это.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для Москвы вопрос Крыма закрыт. По его словам, референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.