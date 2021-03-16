В Румынии продолжат вакцинацию препаратом AstraZeneca

Короткая ссылка
Медицинские власти Румынии решили продолжить иммунизацию населения против коронавируса всеми вакцинами, одобренными в настоящее время на европейском уровне, в том числе британско-шведским препаратом AstraZeneca.
В Румынии продолжат вакцинацию препаратом AstraZeneca
  • globallookpress.com

«После анализа сообщений о побочных эффектах, зарегистрированных в Румынии, мотивации решений других стран, событий на международном уровне, а также рекомендаций Европейского агентства лекарственных средств (EMA) представители перечисленных учреждений решили продолжать кампанию вакцинации в Румынии всеми препаратами против COVID-19, одобренными в настоящее время на европейском уровне», — приводит ТАСС сообщение Национального комитета по координации мер по вакцинации против COVID-19.

Ранее многие страны ЕС прекратили использование вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.

Консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин рассмотрит связанные с препаратом вопросы 16 марта.

Минздрав Австрии призвал к единому в ЕС решению по вакцине AstraZeneca.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить