В Румынии продолжат вакцинацию препаратом AstraZeneca

Медицинские власти Румынии решили продолжить иммунизацию населения против коронавируса всеми вакцинами, одобренными в настоящее время на европейском уровне, в том числе британско-шведским препаратом AstraZeneca.

«После анализа сообщений о побочных эффектах, зарегистрированных в Румынии, мотивации решений других стран, событий на международном уровне, а также рекомендаций Европейского агентства лекарственных средств (EMA) представители перечисленных учреждений решили продолжать кампанию вакцинации в Румынии всеми препаратами против COVID-19, одобренными в настоящее время на европейском уровне», — приводит ТАСС сообщение Национального комитета по координации мер по вакцинации против COVID-19.

Ранее многие страны ЕС прекратили использование вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.

Консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин рассмотрит связанные с препаратом вопросы 16 марта.

Минздрав Австрии призвал к единому в ЕС решению по вакцине AstraZeneca.