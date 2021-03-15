Число случаев коронавируса в Африке превысило 4 млн

В Африке за время пандемии коронавирусной инфекцией заболели более 4 млн человек, свыше 107 тыс. пациентов с COVID-19 скончались, сообщили в региональном представительстве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Reuters

«Более 4 млн подтверждённых случаев COVID-19 на Африканском континенте — более 3,6 млн вылечившихся и 107 тыс. умерших», — говорится в Twitter организации. По последним данным, в Африке зафиксировано 4 030 794 случая коронавируса и 107 625 летальных исходов от последствий COVID-19. Наибольшее число заболевших выявлено в ЮАР (1 529 420), Марокко (488 632), Тунисе (241 257), Египте (190 280), Эфиопии (175 467), Нигерии (160 567) и Алжире (115 265). Ранее в ВОЗ заявили о росте заболеваемости коронавирусом в мире.