Число случаев коронавируса в Африке превысило 4 млн

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В Африке за время пандемии коронавирусной инфекцией заболели более 4 млн человек, свыше 107 тыс. пациентов с COVID-19 скончались, сообщили в региональном представительстве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Число случаев коронавируса в Африке превысило 4 млн
  • Reuters

«Более 4 млн подтверждённых случаев COVID-19 на Африканском континенте — более 3,6 млн вылечившихся и 107 тыс. умерших», — говорится в Twitter организации.

По последним данным, в Африке зафиксировано 4 030 794 случая коронавируса и 107 625 летальных исходов от последствий COVID-19.

Наибольшее число заболевших выявлено в ЮАР (1 529 420), Марокко (488 632), Тунисе (241 257), Египте (190 280), Эфиопии (175 467), Нигерии (160 567) и Алжире (115 265).

Ранее в ВОЗ заявили о росте заболеваемости коронавирусом в мире.

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