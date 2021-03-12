В Кении продлили комендантский час и запретили митинги из-за COVID-19

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Президент Кении Ухуру Кениата продлил в стране действие комендантского часа и запретил на месяц любые политические акции.
В Кении продлили комендантский час и запретили митинги из-за COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на брифинг президента Кении, трансляция которого велась на странице его администрации в Facebook.

«С учётом того, что распространение COVID-19 на нашей территории усугубляется из-за политических митингов и крупных общественных мероприятий, я приказываю запретить все формы политических митингов на период в 30 дней начиная с полуночи 12 марта 2021 года», — заявил он.

Он также уточнил, что действие ночного комендантского часа на территории всей страны продлевается на 60 дней.

Ранее власти Аргентины приняли решение продлить режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации, который был введён в стране из-за COVID-19.

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