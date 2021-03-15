США не намерены признавать предстоящие президентские выборы в Сирии

Соединённые Штаты не считают ещё только предстоящие президентские выборы в Сирии «ни честными, ни свободными», заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Такую точку зрения она выразила на заседании Совета Безопасности ООН.

«Я призываю международное сообщество не обманываться предстоящими президентскими выборами в Сирии. Они не будут ни честными, ни свободными. Они не легитимизируют режим Асада, они не соответствуют требованиям резолюции 2254, в том числе относительно проведения под эгидой ООН и в соответствии с новой Конституцией», — цитирует дипломата ТАСС.

По мнению Томас-Гринфилд, правительство Асада не сделало «ни одного шага на пути к миру».

Она призвала Россию «оказать давление на режим Асада», чтобы он «перестал медлить и занялся причинами конфликта в Сирии».

Точная дата выборов в Сирии пока не определена, однако по действующему законодательству они могут состояться в период с 16 апреля по 16 мая, уточняет агентство.

В июне 2020 года американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри пояснил позицию Вашингтона относительно сирийского президента Башара Асада.

По его словам, США не настаивают на уходе Асада, однако он и его правительство «должны изменить своё поведение».

Сам Асад выразил мнение, что США выгодно, чтобы на Ближнем Востоке действовали экстремисты, в том числе «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.