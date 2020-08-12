Асад заявил о заинтересованности США в террористах на Ближнем Востоке

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Президент Сирии Башар Асад выразил мнение, что США выгодно, чтобы на Ближнем Востоке действовали экстремисты, в том числе террористическая группировка «Исламское государство»*.
Асад заявил о заинтересованности США в террористах на Ближнем Востоке
  • Reuters

«Соединённым Штатам нужны террористы в регионе, особенно «Исламское государство», — цитирует его в ходе выступления в парламенте Сирии SANA.

По словам Асада, своими санкциями в рамках «акта Цезаря» США «оказывают поддержку террористам».

В июне в Госдепе заявили, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока.

Там отметили, что «грубый промах» администрации бывшего президента Барака Обамы позволил России закрепить свои позиции в Сирии и в целом в регионе.

Позднее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри пояснил, что США хотят «возврата к ситуации 2011 года» в САР. 

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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