В США пояснили свою позицию по Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри пояснил позицию Вашингтона по ситуации в САР и присутствию России в регионе.

«Мы не требуем тотальной победы. Мы не говорим, что Асад должен уйти, мы говорим, что Асад и его правительство должны изменить своё поведение. Также мы не говорим, что русские должны уйти», — сказал американский дипломат во время онлайн-конференции в Институте Ближнего Востока. Его слова приводит РИА Новости.

Спецпредставитель подчеркнул, что США хотят «возврата к ситуации 2011 года». Джеффри уточнил, что «это не политика США» пытаться заставить другие страны покинуть регион.

Ранее в Госдепе заявили, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока.

Там отметили, что «грубый промах» администрации бывшего президента Барака Обамы позволил России закрепить свои позиции в Сирии и в целом в регионе.

В ответ на это российское посольство в США напомнило, что российские военные находятся в САР по приглашению правительства.