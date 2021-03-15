Посольство России в Мьянме усилило меры безопасности на фоне обострения внутриполитической обстановки в этой стране, сообщили в российской дипмиссии.

«В связи с обострением внутриполитической обстановки в посольстве усилены меры безопасности, включая охрану диппредставительства силами местных правоохранительных органов», — приводит комментарий РИА Новости.

В то же время в посольстве заявили об отсутствии непосредственной угрозы сотрудникам дипмиссии и их семьям.

«Вопрос об эвакуации сотрудников посольства, росграждан пока не стоит. Посольство внимательно отслеживает развитие ситуации в Мьянме», — подчеркнул сотрудник дипмиссии.

1 февраля военные в Мьянме объявили чрезвычайное положение сроком на год после задержания президента страны Вин Мьина и лидера правящей партии «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи.

В Москве выразили надежду на мирное урегулирование ситуации в Мьянме.