Посольство России в Мьянме усилило меры безопасности

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Посольство России в Мьянме усилило меры безопасности на фоне обострения внутриполитической обстановки в этой стране, сообщили в российской дипмиссии.
Посольство России в Мьянме усилило меры безопасности
  • Reuters

«В связи с обострением внутриполитической обстановки в посольстве усилены меры безопасности, включая охрану диппредставительства силами местных правоохранительных органов», — приводит комментарий РИА Новости.

В то же время в посольстве заявили об отсутствии непосредственной угрозы сотрудникам дипмиссии и их семьям.

«Вопрос об эвакуации сотрудников посольства, росграждан пока не стоит. Посольство внимательно отслеживает развитие ситуации в Мьянме», — подчеркнул сотрудник дипмиссии.

1 февраля военные в Мьянме объявили чрезвычайное положение сроком на год после задержания президента страны Вин Мьина и лидера правящей партии «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи.

В Москве выразили надежду на мирное урегулирование ситуации в Мьянме.

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