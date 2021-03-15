Суд Лондона перенёс на июль слушания по экстрадиции Тинькова в США

Рассмотрение дела об экстрадиции в США российского бизнесмена Олега Тинькова, которое должно было состояться в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне в понедельник, 15 марта, перенесено на 19—20 июля.

Как передаёт ТАСС, на сегодняшних слушаниях адвокат Тинькова Алекс Бейлин предложил перенести заседание по состоянию здоровья его клиента, судья согласился.

До этого момента сторона защиты должна направить в суд показания врачей, которые дадут оценку состоянию здоровья Тинькова, проходящего лечение от лейкемии.

Ранее Тиньков рассказал, что спустя 163 дня после пересадки костного мозга у него наблюдается полная ремиссия на молекулярном уровне.

В марте 2020 года Министерство юстиции США обвинило Тинькова в подаче ложных налоговых деклараций.