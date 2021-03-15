Суд Лондона перенёс на июль слушания по экстрадиции Тинькова в США
- РИА Новости
Как передаёт ТАСС, на сегодняшних слушаниях адвокат Тинькова Алекс Бейлин предложил перенести заседание по состоянию здоровья его клиента, судья согласился.
До этого момента сторона защиты должна направить в суд показания врачей, которые дадут оценку состоянию здоровья Тинькова, проходящего лечение от лейкемии.
Ранее Тиньков рассказал, что спустя 163 дня после пересадки костного мозга у него наблюдается полная ремиссия на молекулярном уровне.
В марте 2020 года Министерство юстиции США обвинило Тинькова в подаче ложных налоговых деклараций.