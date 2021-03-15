Суд Лондона перенёс на июль слушания по экстрадиции Тинькова в США

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Рассмотрение дела об экстрадиции в США российского бизнесмена Олега Тинькова, которое должно было состояться в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне в понедельник, 15 марта, перенесено на 19—20 июля.
Суд Лондона перенёс на июль слушания по экстрадиции Тинькова в США
  • РИА Новости

Как передаёт ТАСС, на сегодняшних слушаниях адвокат Тинькова Алекс Бейлин предложил перенести заседание по состоянию здоровья его клиента, судья согласился.

До этого момента сторона защиты должна направить в суд показания врачей, которые дадут оценку состоянию здоровья Тинькова, проходящего лечение от лейкемии.

Ранее Тиньков рассказал, что спустя 163 дня после пересадки костного мозга у него наблюдается полная ремиссия на молекулярном уровне.

В марте 2020 года Министерство юстиции США обвинило Тинькова в подаче ложных налоговых деклараций.

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