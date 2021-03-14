Минздрав Чехии сообщил об урезании поставок вакцины AstraZeneca в страну

Министерство здравоохранения Чехии сообщило, что получило информацию от производителей вакцины AstraZeneca об уменьшении поставок препарата в страну.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

«Есть первые результаты переговоров с производителями вакцины AstraZeneca. Согласно их информации, на ближайший период поставки вакцины в Чехию будут снижены на 40%. В частности, в течение наступающей недели будет получено 9,6 тыс. доз вакцины вместо 16,8 тыс., в период с 22 по 28 марта — 10,8 тыс. вместо 88 тыс. В конце марта будет получено 99,8 тыс. доз вакцины», — отметили в министерстве.

Ранее в ЕС призвали распределять вакцины от COVID-19 пропорционально населению.

14 марта Национальный консультативный совет по иммунизации Ирландии рекомендовал приостановить вакцинацию в стране препаратом AstraZeneca после случаев нарушения свёртываемости крови у привитых в Норвегии.